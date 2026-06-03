Ausblick: Sekisui House präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sekisui House wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sekisui House im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,384 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,350 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 5,91 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,20 USD im Vergleich zu 2,39 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 27,49 Milliarden USD, gegenüber 28,05 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at