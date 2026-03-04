Sekisui House Aktie

Sekisui House

WKN: 590132 / ISIN: US8160783077

04.03.2026 07:01:06

Ausblick: Sekisui House präsentiert Quartalsergebnisse

Sekisui House öffnet am 05.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,868 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 16,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 9,02 Milliarden USD gegenüber 7,73 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,27 USD, gegenüber 2,21 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 27,35 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 26,64 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

