Ausblick: Sekisui House stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sekisui House wird am 04.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 60,75 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sekisui House noch 51,49 JPY je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 894,04 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Sekisui House für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 938,33 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 348,52 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 358,07 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4.357,91 Milliarden JPY, gegenüber 4.197,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at