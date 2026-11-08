Select Energy Service a Aktie
WKN DE: A2DQFW / ISIN: US81617J3014
|
08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Select Energy Services A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Select Energy Services A wird am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,182 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 506,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 USD erwirtschaftet wurden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 23,50 Prozent auf 398,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 322,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,585 USD, gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,54 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,41 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Select Energy Services Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Select Energy Services A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Select Energy Services A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Select Energy Services Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Select Energy Services Inc Registered Shs -A-
|14,50
|4,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.