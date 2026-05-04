Select Energy Service a Aktie

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WKN DE: A2DQFW / ISIN: US81617J3014

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Select Energy Services A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Select Energy Services A gibt am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,071 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 344,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 374,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,404 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,41 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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