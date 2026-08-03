Select Energy Service a Aktie
WKN DE: A2DQFW / ISIN: US81617J3014
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Select Energy Services A präsentiert Quartalsergebnisse
Select Energy Services A stellt am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Select Energy Services A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,133 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll Select Energy Services A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 373,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Select Energy Services A 364,2 Millionen USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,533 USD aus. Im Vorjahr waren 0,210 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,50 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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