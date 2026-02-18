Select Medical Holdings Aktie
WKN DE: A0Q9RF / ISIN: US81619Q1058
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Select Medical legt Quartalsergebnis vor
Select Medical äußert sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,232 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Select Medical noch ein Verlust pro Aktie von -0,130 USD in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,31 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Select Medical für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,36 Milliarden USD aus.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD im Vergleich zu 1,66 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 5,42 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 5,19 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Select Medical Holdings Corp
Aktien in diesem Artikel
|Select Medical Holdings Corp
|16,15
|-1,04%
