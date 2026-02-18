Select Medical Holdings Aktie

Select Medical Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q9RF / ISIN: US81619Q1058

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Select Medical legt Quartalsergebnis vor

Select Medical äußert sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,232 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Select Medical noch ein Verlust pro Aktie von -0,130 USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,31 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Select Medical für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,36 Milliarden USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD im Vergleich zu 1,66 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 5,42 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 5,19 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

