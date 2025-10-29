Ausblick: Select Medical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Select Medical wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,155 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Select Medical noch 0,430 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,33 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 24,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,66 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,39 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,19 Milliarden USD waren.

