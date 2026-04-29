Ausblick: Select Medical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Select Medical präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,456 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Select Medical 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,41 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,35 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,16 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 5,69 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,45 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at