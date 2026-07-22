Ausblick: Selective Insurance Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Selective Insurance Group wird am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,66 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Selective Insurance Group 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,30 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,33 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,49 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,89 Milliarden USD, gegenüber 5,34 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at