Selective Insurance Group Aktie

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WKN: 866421 / ISIN: US8163001071

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Selective Insurance Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Selective Insurance Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,91 USD aus. Im letzten Jahr hatte Selective Insurance Group einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 14,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,17 Milliarden USD gegenüber 1,36 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,21 USD im Vergleich zu 7,49 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 4,71 Milliarden USD, gegenüber 5,34 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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