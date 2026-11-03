SelectQuote Aktie
WKN DE: A2P41W / ISIN: US8163073005
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: SelectQuote gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SelectQuote wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,330 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 26,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 15,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 277,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 328,8 Millionen USD umgesetzt.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,408 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,40 Milliarden USD, gegenüber 1,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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