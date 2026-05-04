SelectQuote Aktie

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WKN DE: A2P41W / ISIN: US8163073005

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: SelectQuote präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SelectQuote wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,008 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SelectQuote in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 438,9 Millionen USD im Vergleich zu 408,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,100 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,010 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,66 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,53 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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