SelectQuote Aktie
WKN DE: A2P41W / ISIN: US8163073005
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: SelectQuote verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SelectQuote veröffentlicht am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,218 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 530,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 481,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,048 USD, gegenüber 0,010 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,53 Milliarden USD generiert wurden.
