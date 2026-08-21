Seligman New Technologies Venture Fund Registered a Aktie

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WKN DE: A3D3H3 / ISIN: CNE100005998

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21.08.2026 07:01:06

Ausblick: Seligman New Technologies Venture Fund Registered A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Seligman New Technologies Venture Fund Registered A gibt am 21.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Seligman New Technologies Venture Fund Registered A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,74 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,870 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 44,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 1,80 Milliarden CNY gegenüber 1,25 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,07 CNY je Aktie, gegenüber 3,32 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 8,78 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 6,50 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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