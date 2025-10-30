Ausblick: Seligman New Technologies Venture Fund Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Seligman New Technologies Venture Fund Registered A wird am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Seligman New Technologies Venture Fund Registered A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,06 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,510 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 57,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,01 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,59 Milliarden CNY aus.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,46 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,48 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,71 Milliarden CNY, gegenüber 4,10 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at