Ausblick: Selvaag Bolig ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Selvaag Bolig ASA wird am 21.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Selvaag Bolig ASA für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,137 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Selvaag Bolig ASA nach den Prognosen von 3 Analysten 170,5 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 167,0 Millionen NOK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,62 NOK im Vergleich zu 1,42 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,26 Milliarden NOK, gegenüber 2,09 Milliarden NOK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at