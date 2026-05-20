Selvaag Bolig ASA Aktie
WKN DE: A1JKF4 / ISIN: NO0010612450
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20.05.2026 07:01:06
Ausblick: Selvaag Bolig ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Selvaag Bolig ASA wird am 21.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Selvaag Bolig ASA für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,137 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Selvaag Bolig ASA nach den Prognosen von 3 Analysten 170,5 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 167,0 Millionen NOK umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,62 NOK im Vergleich zu 1,42 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,26 Milliarden NOK, gegenüber 2,09 Milliarden NOK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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