Ausblick: Selvaag Bolig ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Selvaag Bolig ASA äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,13 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 379,71 Prozent auf 1,25 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 261,4 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,32 NOK, gegenüber 1,42 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 3,97 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,09 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at