Selvaag Bolig ASA Aktie
WKN DE: A1JKF4 / ISIN: NO0010612450
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Selvaag Bolig ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Selvaag Bolig ASA äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,13 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 379,71 Prozent auf 1,25 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 261,4 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,32 NOK, gegenüber 1,42 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 3,97 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,09 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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