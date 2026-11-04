Selvaag Bolig ASA Aktie

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WKN DE: A1JKF4 / ISIN: NO0010612450

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Selvaag Bolig ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Selvaag Bolig ASA öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,913 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 NOK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 119,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,24 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 567,5 Millionen NOK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,63 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 1,42 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,93 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,09 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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