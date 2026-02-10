Ausblick: Selvaag Bolig ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Selvaag Bolig ASA wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 NOK. Im Vorjahresquartal waren 0,500 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Selvaag Bolig ASA in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 100,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,00 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 498,1 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,12 NOK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,90 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 2,00 Milliarden NOK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,97 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at