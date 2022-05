Ausblick: Sembcorp Marine legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sembcorp Marine wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,001 SGD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,012 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 411,2 Millionen SGD aus – eine Minderung von 4,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sembcorp Marine einen Umsatz von 431,7 Millionen SGD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,005 SGD, gegenüber -0,065 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,71 Milliarden SGD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,86 Milliarden SGD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at