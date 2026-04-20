Semiconductor Manufacturing Electronics Aktie

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WKN DE: A40PVV / ISIN: CNE1000060N7

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A wird am 21.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CNY. Das entspräche einem Gewinn von 75,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,040 CNY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 40,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 2,76 Milliarden CNY gegenüber 1,96 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Verlust von -0,070 CNY je Aktie, gegenüber -0,140 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 8,18 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 6,51 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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