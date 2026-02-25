Ausblick: Sempra Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sempra Energy wird am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,05 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 7,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 4,42 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 14,16 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,96 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at