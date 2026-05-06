Ausblick: Sempra Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sempra Energy gibt am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD gegenüber 1,39 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,10 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,80 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,11 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,75 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 14,18 Milliarden USD, gegenüber 13,71 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at