Sempra Aktie
WKN: 915266 / ISIN: US8168511090
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sempra stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sempra stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,22 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 916,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,120 USD je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,31 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sempra einen Umsatz von 3,18 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,13 USD im Vergleich zu 2,75 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 13,57 Milliarden USD, gegenüber 13,71 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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