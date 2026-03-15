Ausblick: Semtech stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Semtech stellt am 16.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,431 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 273,2 Millionen USD – ein Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Semtech 251,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,70 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -2,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,05 Milliarden USD, gegenüber 909,3 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at