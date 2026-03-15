Semtech Aktie
WKN: 860465 / ISIN: US8168501018
|
15.03.2026 07:01:06
Ausblick: Semtech stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Semtech stellt am 16.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.
13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,431 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 273,2 Millionen USD – ein Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Semtech 251,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,70 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -2,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,05 Milliarden USD, gegenüber 909,3 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Semtech Corp.
|
07:01
|Ausblick: Semtech stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.11.25
|Ausblick: Semtech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Semtech Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Semtech Corp.
|73,64
|2,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.