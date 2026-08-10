Senco Gold Aktie
ISIN: INE602W01027
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Senco Gold legt Quartalsergebnis vor
Senco Gold stellt am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,40 INR. Im Vorjahresquartal waren 6,39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 29,08 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 59,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Senco Gold einen Umsatz von 18,26 Milliarden INR eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 20,84 INR, gegenüber 35,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 96,35 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 84,30 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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