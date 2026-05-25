Ausblick: Senco Gold stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Senco Gold veröffentlicht am 26.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 3,10 INR. Dies würde einer Verringerung von 18,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Senco Gold 3,82 INR je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Senco Gold nach den Prognosen von 4 Analysten 20,05 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 45,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,78 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 33,79 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,09 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 81,69 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 63,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at