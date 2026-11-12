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12.11.2026 07:01:06

Ausblick: Senco Gold veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Senco Gold wird am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 2,20 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Senco Gold 2,98 INR je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 31,50 Prozent auf 20,20 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 23,54 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 35,08 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 104,93 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 84,30 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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