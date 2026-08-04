Ausblick: SenesTech gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SenesTech wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,365 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,870 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 0,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,480 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,950 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at