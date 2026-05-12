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WKN DE: A40HK3 / ISIN: US81720R6045

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: SenesTech stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SenesTech wird sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass SenesTech für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,330 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SenesTech in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 0,6 Millionen USD im Vergleich zu 0,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,360 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,950 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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