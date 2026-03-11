SenesTech Aktie

WKN DE: A40HK3 / ISIN: US81720R6045

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: SenesTech verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SenesTech äußert sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass SenesTech für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,300 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 0,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 56,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SenesTech einen Umsatz von 0,5 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -2,730 USD aus, während im Fiskalvorjahr -8,860 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,9 Millionen USD.

