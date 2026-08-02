Ausblick: Senior Housing Properties Trust Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Senior Housing Properties Trust Registered wird sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,147 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 61,32 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,380 USD je Aktie erzielt worden waren.

Senior Housing Properties Trust Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 370,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 382,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,600 USD je Aktie, gegenüber -1,190 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at