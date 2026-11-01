Senior Housing Properties Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A2PXS1 / ISIN: US25525P1075
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Senior Housing Properties Trust Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Senior Housing Properties Trust Registered veröffentlicht am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,150 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,680 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 4,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 370,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 388,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,630 USD, gegenüber -1,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,48 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,54 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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