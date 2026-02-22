Ausblick: Senior Housing Properties Trust Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Senior Housing Properties Trust Registered gibt am 23.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Senior Housing Properties Trust Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,175 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Senior Housing Properties Trust Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 392,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 379,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,50 Prozent gesteigert.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,275 USD, gegenüber -1,550 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,50 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at