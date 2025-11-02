Senior Housing Properties Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie

Senior Housing Properties Trust Registered Shs of Benef Interest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXS1 / ISIN: US25525P1075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Senior Housing Properties Trust Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Senior Housing Properties Trust Registered lässt sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Senior Housing Properties Trust Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,215 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Senior Housing Properties Trust Registered noch -0,410 USD je Aktie verloren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 382,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 373,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,825 USD im Vergleich zu -1,550 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,54 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Senior Housing Properties Trust Registered Shs of Benef Interestmehr Nachrichten

Analysen zu Senior Housing Properties Trust Registered Shs of Benef Interestmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Senior Housing Properties Trust Registered Shs of Benef Interest 3,62 -2,03% Senior Housing Properties Trust Registered Shs of Benef Interest

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Börsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen