Ausblick: Senior Housing Properties Trust Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Senior Housing Properties Trust Registered lässt sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Senior Housing Properties Trust Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,215 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Senior Housing Properties Trust Registered noch -0,410 USD je Aktie verloren.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 382,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 373,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,825 USD im Vergleich zu -1,550 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,54 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.
