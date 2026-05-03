Senior Housing Properties Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A2PXS1 / ISIN: US25525P1075
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: Senior Housing Properties Trust Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Senior Housing Properties Trust Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,157 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 380,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 386,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,570 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,190 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,56 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,54 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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