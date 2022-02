Ausblick: Senko informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Senko wird am 09.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 36,56 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Senko einen Gewinn von 38,65 JPY je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 164,43 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 8,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,15 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 102,74 JPY im Vergleich zu 93,81 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 625,64 Milliarden JPY, gegenüber 572,41 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at