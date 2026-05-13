Ausblick: Senores Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Senores Pharmaceuticals lädt am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 6,29 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 65,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,81 INR erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Senores Pharmaceuticals nach den Prognosen von 3 Analysten 1,78 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 56,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,14 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,98 INR im Vergleich zu 16,12 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 6,45 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,97 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at