Ausblick: Senores Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Senores Pharmaceuticals wird am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 5,81 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,60 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Senores Pharmaceuticals in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,58 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,93 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 1,38 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 36,60 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 26,39 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 8,56 Milliarden INR, gegenüber 6,33 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at