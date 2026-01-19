Ausblick: Senores Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Senores Pharmaceuticals wird am 20.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 6,12 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Senores Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von 5,04 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Senores Pharmaceuticals nach den Prognosen von 3 Analysten 1,72 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 66,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,03 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 21,42 INR, gegenüber 16,12 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 6,39 Milliarden INR im Vergleich zu 3,97 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at