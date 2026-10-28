Senores Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A41NUK / ISIN: INE0RB801010

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Senores Pharmaceuticals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Senores Pharmaceuticals stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 8,25 INR. Dies würde einem Zuwachs von 26,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Senores Pharmaceuticals 6,54 INR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 28,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,07 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,62 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 35,26 INR je Aktie, gegenüber 26,39 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,98 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 6,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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