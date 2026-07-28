Ausblick: Sensata Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sensata Technologies wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,933 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 970,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 942,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,70 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 3,84 Milliarden USD, gegenüber 3,70 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at