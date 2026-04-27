Ausblick: Sensata Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sensata Technologies stellt am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,834 USD gegenüber 0,470 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 927,5 Millionen USD – ein Plus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sensata Technologies 916,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,64 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,82 Milliarden USD, gegenüber 3,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at