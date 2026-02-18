Ausblick: Sensata Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sensata Technologies öffnet am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,863 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sensata Technologies ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Sensata Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 911,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 908,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,33 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,41 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,850 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,70 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,94 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at