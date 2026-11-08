Senseonics Holdings Aktie
WKN DE: A41MRZ / ISIN: US81727U3032
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Senseonics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Senseonics gibt am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Senseonics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,516 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 100 Prozent auf 16,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,283 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,660 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 64,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 35,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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