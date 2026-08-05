Ausblick: Senseonics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Senseonics lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,613 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,400 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 100,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Senseonics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,4 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,398 USD im Vergleich zu -1,660 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 62,3 Millionen USD, gegenüber 35,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at