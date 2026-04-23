Ausblick: Sensient Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sensient Technologies wird am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,843 USD gegenüber 0,810 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Sensient Technologies nach den Prognosen von 4 Analysten 411,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 392,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,72 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,16 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,74 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,61 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at