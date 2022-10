Ausblick: Sensient Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sensient Technologies präsentiert in der am 21.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,820 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sensient Technologies ein EPS von 0,850 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,81 Prozent auf 364,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sensient Technologies noch 344,3 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,32 USD, gegenüber 3,13 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,44 Milliarden USD im Vergleich zu 1,38 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at