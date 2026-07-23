Sensient Technologies CorpShs Aktie

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WKN: 864463 / ISIN: US81725T1007

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23.07.2026 07:01:06

Ausblick: Sensient Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sensient Technologies präsentiert am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,03 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sensient Technologies 0,880 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,36 Prozent auf 448,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sensient Technologies noch 414,2 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,92 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,16 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,78 Milliarden USD, gegenüber 1,61 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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